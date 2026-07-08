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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديشامب يعلق على مواجهة المغرب في كأس العالم

ديشامب
ديشامب
مجدي سلامة

علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا على مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقال في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “بالنسبة للبطاقة الصفراء، لم تتغير، بل تم تثبيتها أيضا، لقد تلقينا قراراً من الفيفا هذا الصباح يفيد بالإبقاء عليها، أما عن توقع شكل المباراة، فإن أسلوب منتخب المغرب يختلف تماماً عن باراغواي”.

وتابع: “المغرب، لمن لا يعرفه، فريق واجهناه قبل 4 سنوات في الدوحة في نصف النهائي، ووصلوا مؤخراً إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، إنهم يملكون مجموعة ممتازة جداً من اللاعبين ولم يصلوا إلى هنا بالصدفة، ستكون المواجهة بين فريقين يحبان الاستحواذ على الكرة، والهجوم، وتسجيل الأهداف”.

وأضاف: “لذا سيتعين علينا تقديم أداء قوي جداً غداً لأن المنتخب المغربي يتمتع بجودة عالية جداً”.

وواصل:  "لا، لكم كامل الحق في التساؤل.. لكنني أنطلق من مبدأ أن التعيينات التحكيمية أمر واقع لا حيلة لنا فيه، لذلك أحرص دائماً على وضع ثقتي في الحكام، وأتمنى أن يكون السيد "تيلو" ومساعدوه غداً بجودة السيد "فرانسوا ليتكسير" ومساعديه الذين أداروا مباراة الأرجنتين ومصر وقدموا أداء مميز".

تعليق ديشامب

واختتم: “بطبيعة الحال، هناك دائماً قرارات تحكيمية تثير الجدل، وكل شيء يعتمد على الزاوية التي تنظر منها، لكن بالنسبة لي، الخصم غداً هو المغرب، لن أتعامل مع الحكم كخصم على الإطلاق، بل هو متواجد هناك لتطبيق قوانين اللعبة بأكبر قدر ممكن من العدالة”.

ديديه ديشامب فرنسا كأس العالم

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