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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديشامب: خشينا على مبابي من تدخلات باراجواي وطلبت من لاعبي فرنسا حمايته

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

قال

 مدرب فرنسا ديدييه ديشامب إنه يخشى أن يتم اسقاط كيليان مبابي حيث حولت باراجواي مباراتهما في دور الـ16 من كأس العالم إلى معركة شرسة، حيث شقت "الديوك" طريقها في النهاية إلى ربع النهائي بفوزها 1-0 اليوم الأحد.

وحسمت ركلة جزاء مبابي في الشوط الثاني مباراة أقيمت في ظروف حارة جداً، مما أدى إلى تأهل فرنسا لمواجهة المغرب بعد أن عطلت باراجواي المباراة مرارا وتكرارا بالأخطاء والاستفزازات.

وقال ديشامب إنه أصدر تعليماته لزملائه في الفريق بحماية قائد فرنسا في المراحل الأخيرة بينما كان منتخب باراجواي يبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة.

قال ديشامب: "طلبت من أكبر اللاعبين أن يقفا حول كيليان في النهاية لأنهما كانا سيقومان بإسقاطه أرضا، لم يكن الأمر سهلا، لقد استخدموا كل الحيل الممكنة".

وتابع: “ليس هذا النوع من كرة القدم الذي يجذب الجماهير إلى الملعب، لكنهم دافعوا بشكل جيد، من الصعب دائما مواجهة فرق أمريكا الجنوبية”

استحواذ فرنسا

سيطرت فرنسا على الاستحواذ لكنها شعرت بالإحباط لفترات طويلة بسبب دفاع باراجواي العميق والقتالي قبل أن يسجل مبابي هدف الفوز في الدقيقة 70 بعد أن تعرض ديزيريه دوي للإعاقة داخل منطقة الجزاء.

ديشامب باراجواي مبابي

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