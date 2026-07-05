إصابة 800 شخص ووفاة 30 بالكوليرا غرب كردفان في السودان

أعلنت هيئة إغاثية سودانية، اليوم الأحد، 30 حالة وفاة و800 إصابة بوباء الكوليرا في ولاية غرب كردفان غربي البلاد، منذ تفشي الوباء في 20 يونيو الماضي.

وأفادت "هيئة غرفة طوارئ دار حمر" في بيان، بتفشي وباء الكوليرا في محافظتي ود بنده والنهود والقرى المجاورة لهما بولاية غرب كردفان.



وأضافت أن الإحصائيات بلغت حتى الآن 30 حالة وفاة، و800 إصابة بوباء الكوليرا في أكثر من 25 قرية.



وأشارت إلى نفاد أدوية مرض السكر في المحافظات الشمالية لولاية غرب كردفان.



وناشدت المنظمات الإنسانية والجهات الصحية بالتدخل العاجل، لتوفير الأدوية والمحاليل والمعينات الطبية اللازمة لاحتواء الوباء.



ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الوقاية من الكوليرا.



وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، يوم الثلاثاء، تسجيل 911 إصابة بوباء بالكوليرا بولايتي غرب وشمال كردفان، بينها 127 حالة وفاة.



يأتي تفشي الوباء بينما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الأول الماضي.