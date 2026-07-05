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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ريهام قدري

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالاتها اللافتة، بعدما ظهرت في أحدث مناسبة اجتماعية لها بإطلالة أنيقة خلال حضورها أحد حفلات الزفاف في مدينة دبي، حيث اختارت فستانًا باللون الأحمر عكس أناقتها المعتادة، ونال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور عبر حساباتها على منصات التواصل، ظهرت خلالها بإطلالة اعتمدت على تصميم يجمع بين البساطة والرقي، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة، بينما أكملت مظهرها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة.

ولم يكن الفستان وحده هو ما لفت الأنظار، إذ خطفت الساعة التي ارتدتها الفنانة اللبنانية اهتمام عشاق الموضة، بعدما تبين أنها مرصعة بالألماس وتصل قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين جنيه مصري، لتصبح واحدة من أبرز تفاصيل إطلالتها في الحفل.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقة هيفاء وهبي وذوقها في اختيار أزيائها وإكسسواراتها، معتبرين أن ظهورها جاء مختلفًا وراقياً، فيما ركز آخرون على الساعة الفاخرة التي ارتدتها وقيمتها المرتفعة.

وتعرف هيفاء وهبي باهتمامها بعالم الأزياء والموضة، إذ تحرص في كل ظهور لها على اختيار إطلالات تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالمية، إلى جانب اقتناء قطع مجوهرات وساعات فاخرة، وهو ما يجعلها دائمًا محط أنظار جمهورها وخبراء الموضة.

وتستمر هيفاء وهبي في مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها من مختلف المناسبات، سواء الفنية أو الاجتماعية، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز النجمات العربيات اللاتي يلفتن الأنظار بأناقتهن واختياراتهن المميزة.

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بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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