قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهم بالاعتداء على خطيبته السابقة بسلاح أبيض 45 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما طعنها عدة طعنات نافذة في منطقة المعصرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لتعديه على إحدى السيدات بالضرب بعدة طعنات نافذة وإحداث إصابات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد المستشفيات باستقبالها عاملة مصابة بجرح طعني بالرأس وجرح قطعي باليد اليمنى مقيمة دائرة القسم، إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنها وبالانتقال وسؤال والدة المصابة ربة منزل مقيمة بذات دائرة القسم، قررت بتضررها من خطيب ابنتها لتعديه على ابنتها باستخدام سلاح أبيض لرغبتها بفسخ خطبتها منه.

وجرى ضبط المشكو في حقه سائق مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.