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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية

مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية

شهدت إحدى المناطق الزراعية بالقرب قرية كفر أبو جبل بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية وعدد من العناصر الإجرامية المستهدفة خلال مأمورية أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات.

وأكد مصدر أمني إن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف عدد من العناصر الإجرامية المشتبه في تورطهم في نشاط غير مشروع داخل المنطقة الزراعية مشيراً إلي أن القوات تعرضت لإطلاق أعيرة نارية أثناء تنفيذ المأمورية وتعاملت مع مصدر النيران وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع عدد من العناصر المستهدفة وإصابة عدد آخر خلال تبادل إطلاق النار مشيرا إلى أن الأعداد والتفاصيل لا تزال محل فحص من جانب الأجهزة المعنية.

وعقب الواقعة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وفحص مسرح الواقعة والتحفظ على المضبوطات والأسلحة التي عثر عليها في المكان

وأشار المصدر إلى إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها كاملة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرقية مركز شرطة الزقازيق الأجهزة الأمنية محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

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