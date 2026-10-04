افتتاح 3 مدارس "تعليم أساسي وإعدادي" في الشرقية بتكلفة 74 مليون و 829 ألف جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 3 مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي بمركز بلبيس ، بتكلفة ٧٤ مليونًا ٨٢٩ ألف جنيه.

وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، و تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستقبل المحافظ ومرافقوه طلاب وطالبات المدارس بترحيب يحمل الكثير من الفرحة والحماس، مصطفين على جانبي الطريق رافعين أعلام مصر، معبرين عن سعادتهم بزيارة المحافظ لمدرستهم وافتتاحها اليوم.

وبحضور أسرة الشهيد استهل محافظ الشرقية جولته بمركز بلبيس بافتتاح "مدرسة الشهيد محمود سامي رمضان" للتعليم الأساسي – إعدادي بقرية ميت حبيب والمُقامة على مساحة ٧١٩٠ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٣٢ فصلاً دراسياً، بتكلفة ٢٧ مليوناً و ٥٩٤ ألف جنيه.

تفقد المحافظ مكونات المدرسة، والتي تضم فصول رياض أطفال وفصول دراسية وحجرة مجالات ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعمل مطور ومصلى ودورات مياه ، مؤكداً على إدارة المدرسة ضرورة المتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول، للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مع تفعيل المنصات الإلكترونية والاستفادة منها في شرح المناهج الدراسية، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة سليمة.

وتوجه المحافظ ومرافقوه لقرية غيته لإفتتاح مدرسة "عبد الحليم محمود " الرسمية للغات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمُقامة على مساحة ١٧٣٩ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٢٢ فصلاً دراسياً ، بتكلفة ٢١ مليوناً و ٢٦٨ ألف جنيه، وتشمل فصول دراسية وفصول رياض اطفال وحجرة مجالات وكمبيوتر وحجرة مصادر ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعمل مطور ومصلى ودورات مياه.

حرص محافظ الشرقية على تفقد عدد من الفصول الدراسية وإجراء حوار مع الطلاب، للتعرف على سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للمدارس، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والتأكد من توافر كافة عوامل الأمن والسلامة، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب.

واختتم المحافظ جولته بمركز بلبيس بافتتاح "مدرسة كفر أيوب سليمان" الإعدادية بقرية كفر أيوب بحضور النائب عبد الله غزالي عضو مجلس الشيوخ ، والمُقامة على مساحة ٢٢٧٩ م²، والمكونة من أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٣٠ فصلاً دراسياً، وذلك بتكلفة ٢٥ مليوناً و ٦٠٧ ألف جنيه و تضم فصول دراسية، والمكتبة، وحجرة شئون الطلبة، والمعامل المطورة، وحجرة المجالات، وحجرة الأخصائي النفسي، ومعمل الكمبيوتر، وحجرات المدرسين والمشرفين، وحجرة التحضير، ودورات المياه.

تفقد المحافظ المكتبة المدرسية وحث الطالبات علي القراءة والاطلاع ومشجعاً إياهم بمواصلة الجد والإجتهاد والاستفادة من اليوم الدراسي والحصص المدرسية المقدمة لهم، لتحقيق أفضل النتائج الدراسية لإستكمال قاطرة التنمية والبناء التي تعد أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة ، وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم نظيفة.

ومن داخل المعمل شهد محافظ الشرقية تجربة عملية داخل معمل للصف الثاني الاعدادي ، مشدداً على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور المعمل، والتأكد من إجراء التجارب المعملية أمام التلاميذ، بالتوازي مع الشرح النظري، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة واضحة ومتكاملة.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية ومشاركتهم فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدارس، والتي تمثل صروحاً تعليمية جديدة تضاف إلى مركز بلبيس.