أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز العالمية، محذرة من أن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من 4% بحلول 2035 إذا دفعت تداعيات الحرب الحكومات إلى تسريع التحول نحو الكهرباء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتحول إلى مصادر وقود بديلة.

وتعرضت أسواق الطاقة لاضطرابات حادة هذا العام بسبب الصراع، الذي أدى إلى تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره عادة نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ويمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات دول الخليج.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة بالتزامن مع صدور تقرير الوكالة عن آفاق الطاقة العالمية لعام 2026: “في رأيي، لن يعود عالم الطاقة كما كان قبل الحرب مع إيران”.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن الصراع أدى حتى الآن إلى خسائر تراكمية بلغت 2.8 مليار برميل من إمدادات النفط و60 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز القادمة من منطقة الخليج.

ويتضمن التقرير السنوي مجموعة من السيناريوهات تستند إلى سياسات الطاقة الحالية والمقترحة، فيما يبحث هذا العام أيضًا في كيفية استجابة الحكومات والأسواق في حال استمرار الاضطرابات عبر مضيق هرمز لفترة طويلة.

وفي إطار سيناريو جديد أطلقت عليه الوكالة “حالة الاستجابة الإضافية”، قالت الوكالة إن مخاوف أمن الطاقة يمكن أن تسرّع التحول إلى الكهرباء، وتدفع نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

ووفق هذا السيناريو، سيكون الطلب العالمي على النفط في 2035 أقل بمقدار 4.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة، الذي يعكس توجهات الحكومات الحالية.

ومن المتوقع أن تؤدي السيارات الكهربائية وحدها إلى خفض الطلب على النفط بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا.

وبموجب سيناريو الاستجابة الإضافية، يتراجع الطلب العالمي على النفط إلى 97 مليون برميل يوميًا في 2035، ثم إلى 85 مليون برميل يوميًا في 2050، مقارنة بأكثر قليلًا من 101 مليون برميل يوميًا في 2035 وفق سيناريو السياسات المعلنة.

كما ينخفض الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بالسيناريو الأساسي.

وأشار التقرير إلى أن التحول إلى الكهرباء أصبح منافسًا من حيث التكلفة في قطاعات واسعة من النقل والتدفئة والصناعة، إلا أن ضعف شبكات الكهرباء، ونقص البنية التحتية لشحن السيارات، ومحدودية إمدادات الطاقة قد تعرقل سرعة هذا التحول.

وقال بيرول إن العديد من الدول باتت تنظر إلى التحول الكهربائي باعتباره خيارًا لتعزيز أمن الطاقة، موضحًا أن الحكومات تتجه بدلًا من استيراد الطاقة إلى زيادة إنتاجها محليًا.

وتتوقع الوكالة أن تقترب حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا من 30% وفق سيناريو السياسات المعلنة، مقارنة بنحو 23% حاليًا، مع تحول قطاع النقل والتدفئة وأجزاء من الصناعة تدريجيًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري.