قال يوري أوشاكوف، كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، إن بوتين في "مزاج ممتاز" عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لقناة "فيستي" التلفزيونية الحكومية الروسية، وصف أوشاكوف المحادثات بين الرئيسين بأنها سارت "بشكل جيد".

وتداولت وسائل إعلام روسية على نطاق واسع لقطات تظهر ترامب وهو يدخل الغرفة ويشير إلى بوتين قائلاً: "من هذا؟ إنه صديقي!".

ووفقاً لأوشاكوف، كانت الحرب في أوكرانيا الموضوع الرئيسي للاجتماع، الذي استمر ما بين 35 إلى 40 دقيقة كما ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وذكر الكرملين أن أياً من الرئيسين لم يدلِ بـ "تصريحات كبرى"، نظراً لاستعداد الطرفين لعقد قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم.