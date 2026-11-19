أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤدي دورًا مهمًا في دعم أمن الطاقة العالمي، مشددًا على أن الشركاء الدوليين يمكنهم الاعتماد على روسيا باعتبارها موردًا موثوقًا للطاقة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي تصريحات بوتين في إطار مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة بمدينة شنجن الصينية، حيث استعرض رؤية موسكو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وتوسيع الشراكات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.

وأشار الرئيس الروسي إلى استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقديم الخبرات والتقنيات الروسية في مجالات الطاقة والصناعات المختلفة، بما يدعم قدرات الدول الشريكة ويعزز استقلالها الاقتصادي والتكنولوجي.



وتكتسب تصريحات بوتين أهمية في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة وإمدادات النفط والغاز، فضلًا عن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسعى روسيا إلى تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، خصوصًا في ظل توسع علاقاتها الاقتصادية مع الصين ودول المنطقة، حيث يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور التعاون الروسي الآسيوي.