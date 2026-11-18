نشرت البعثة الأمريكية في السعودية، تحذير عاجل لرعاياها مطالبة بمتابعة تحديثات السفر، والمعلومات الأمنية المتعلقة بالسفر.

التوترات في الشرق الأوسط

وجاء البيان:تحث البعثة المواطنين الأمريكيين على مراجعة التحذير الخاص بالسفر إلى المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، للاطلاع على مزيد من المعلومات الأمنية والإرشادات المتعلقة بالسفر.



وتابع:وينبغي للأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط توخي مزيد من الحذر واليقظة، في ظل تزايد تهديدات الهجمات المسلحة التي يشنها الحوثيون، والجهود الإيرانية لاستهداف المسؤولين والمنشآت التابعة للحكومة الأمريكية في المنطقة.



وشنّ الحوثيون هجمات ضد المملكة العربية السعودية، شملت استهداف مطارات مدنية ومنشآت حيوية أخرى، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات حادة في حركة السفر.



وقد تتصاعد هذه الأعمال العدائية بسرعة، وتمتد إلى مناطق خارج نطاق المنطقة المستهدفة مباشرة.