تتزايد الضغوط على الدولي المصري عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منذ انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة.

وانتقل عمر مرموش إلى توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند إلزامية الشراء النهائي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب لم ينجح حتى الآن في تقديم المردود الذي يتناسب مع القيمة المالية للصفقة، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد بقميص السبيرز.

عمر مرموش ضمن قائمة اللاعبين المطالبين بإثبات أنفسهم

وسلطت شبكة «The Spurs Web» الإنجليزية الضوء على وضع توتنهام خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الفريق ينتظره جدول مباريات حاسم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في ظل سعيه للمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة أن الفارق بين توتنهام وتشيلسي، صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يبلغ 4 نقاط فقط، وهو ما يمنح الفريق اللندني فرصة لمواصلة المنافسة على التأهل الأوروبي.

وأضافت أن هناك خمسة لاعبين داخل صفوف توتنهام سيكونون تحت الأنظار خلال الفترة المقبلة، ويتعين عليهم تقديم مستويات أفضل لإثبات قدراتهم ومساعدة الفريق، وجاء عمر مرموش ضمن هذه القائمة، إلى جانب سافيو وديستيني أودوجي وبيدرو بورو ودومينيك سولانكي.

60 مليون جنيه إسترليني تضع مرموش تحت الضغط

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن عمر مرموش مطالب بإثبات أحقيته في القيمة المالية التي حددها توتنهام للتعاقد معه بصورة نهائية، مشيرة إلى أن اللاعب لم يقدم حتى الآن ما يؤكد استحقاقه لمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن تسجيل هدف واحد فقط منذ انضمامه إلى الفريق يعد أمرًا مخيبًا للآمال، خاصة أن مردود اللاعب لم يقتصر على غياب الفاعلية التهديفية، بل امتد أيضًا إلى عدم ترك بصمة واضحة خلال المباريات التي شارك فيها.

ولفت التقرير إلى أن مرموش لم يتمكن حتى الآن من إظهار أفضل إمكانياته سواء عند اللعب في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم الصريح، رغم حصوله على فرص للمشاركة في كلا المركزين.

دي زيربي ينتظر المزيد من عمر مرموش

وتطرقت الشبكة إلى المركز الأنسب للنجم المصري داخل صفوف توتنهام، موضحة أن اللعب في مركز الجناح الأيسر يبدو الخيار الأفضل له في الوقت الحالي، لكنه بحاجة إلى تطوير مستواه وتقديم أداء أكثر تأثيرًا حتى يتمكن من كسب ثقة المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لعمر مرموش، الذي بات مطالبًا باستغلال الفرص المتاحة أمامه وإظهار قدراته الحقيقية، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق والانتظارات المرتبطة بقيمة انتقاله.

ومن المنتظر أن يستأنف توتنهام مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، عندما يواجه إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، في مباراة تمثل فرصة جديدة أمام مرموش لتحسين صورته وإثبات قدراته مع الفريق اللندني.