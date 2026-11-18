تطلق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية وعدد من الشهادات إلكترونيًا، بدءًا من الخميس 19 نوفمبر 2026، عبر موقعها الإلكتروني، دون تحصيل رسوم إضافية مقابل تقديم الخدمات الرقمية، وفق وزارة النقل.

وتتيح المنظومة الجديدة للعاملين بالقطاع البحري تقديم الطلبات وسداد الرسوم المقررة ومتابعة المعاملات عن بُعد، على مدار 24 ساعة.

ما خدمات جواز السفر البحري المتاحة إلكترونيًا؟

- إصدار جواز السفر البحري لأول مرة.

- تجديد جواز السفر البحري.

- استخراج بدل تالف.

شهادات الأفراد:

- شهادة نوبة ملاحية (بدل فاقد أو تالف).

- شهادة نوبة هندسية (بدل فاقد أو تالف).

- شهادة قارب نجاة (بدل فاقد أو تالف).

- شهادة طباخ (لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف).

الشهادات الأهلية:

- تقديم طلبات تجديد الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين إلكترونيًا.

كيف تستفيد من المنظومة الجديدة؟

يمكن تقديم الطلبات وإنهاء المعاملات وسداد الرسوم المقررة عبر المنصة الإلكترونية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة لتقديم الطلبات، بينما تُستكمل إجراءات الاستلام والكشف الطبي وفق المواعيد المحددة عبر المنصة

وتتيح المنظومة كذلك التحقق من صحة الشهادات الصادرة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر البحري لأول مرة

وفقًا لقائمة المستندات التي سبق وأعلنتها الهيئة، تشمل الأوراق الأساسية الآتي:

- أصل المؤهل الدراسي الحديث وصورة منه.

- أصل مستند الموقف من التجنيد للذكور وصورة منه.

- شهادة ميلاد مميكنة، أصل وصورة.

- بطاقة رقم قومي سارية، الأصل وصورتان.

- إقرار رقم (1) بشأن عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام وصحة المستندات المقدمة، مع دمغة بقيمة جنيه.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 6×4 سم بخلفية بيضاء.

- صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة إلى الهيئة.

- نموذج طلب إدخال البيانات على منظومة الهيئة.

- اجتياز الكشف الطبي المقرر.

وتوجد مستندات إضافية لبعض المهن، مثل إثبات مدة الخبرة وشهادة التأمينات للعاملين بمهن الصالون، وإثبات مدة مزاولة المهنة للعاملين بالمهن الطبية.

كيف تستفسر عن الخدمات؟

الموقع الإلكتروني: www.eams.gov.eg

البريد الإلكتروني للدعم والاستفسارات: [email protected]