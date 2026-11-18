تمتلك الفئران حاسة شم قوية جدا وتعتمد عليها كلياً في البحث عن الطعام والمأوى الآمن وبالتالي فهناك روائح معينة تجذب الفئران لدخول المنزل وتحاول اختراق النوافذ والشبابيك مهما كانت محكمة الغلق .

ووفقا لما أورده موقع Better Homes & Gardens هناك روائح يومية شائعة في المنازل تجذب الفئران من مسافات بعيدة كالمغناطيس:

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طعام الحيوانات الأليفة وبذور الطيور

​تُعد الأطعمة الجافة المخصصة للكلاب والقطط، بالإضافة إلى بذور الطيور، من أقوى الروائح الجاذبة للفئران، لأنها غنية بالبروتينات والدهون وتُخزن غالباً في أكياس ورقية أو بلاستيكية يسهل قضمها والحل هو نقل طعام الحيوانات الأليفة إلى حاويات بلاستيكية أو معدنية محكمة الإغلاق، ولا تترك أطباق الطعام ممتلئة طوال الليل.

زبدة الفول السوداني والمكسرات

​تنجذب الفئران بشدة إلى الروائح الغنية بالزيوت والسكريات، وتتصدر زبدة الفول السوداني والبندق واللوز هذه القائمة، ولهذا السبب تُستخدم غالباً كطُعم في المصائد.

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احفظ المكسرات وزبدة الفول السوداني في برطمانات زجاجية مغلقة بإحكام داخل الخزائن العلوية أو الثلاجة.

الفواكه الناضجة والخضروات المتروكة بالخارج

​تطلق الفواكه الناضجة جداً مثل الموز والتفاح والتوت روائح سكرية نفاذة يسهل على الفئران تتبعها حتى من خارج المنزل، خاصة إذا بدأت في التخمر.

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تجنب ترك سلال الفاكهة مكشوفة على طاولة المطبخ لفترات طويلة، واحفظ الفواكه سريعة النضج داخل الثلاجة.

بقايا الطعام والقمامة العضوية

​الروائح المنبعثة من سلة المهملات غير المغطاة، أو بقايا الطعام في حوض المطبخ، أو الفتات المتساقط خلف الموقد والثلاجة، ترسل إشارة واضحة للفئران بوجود مصدر غذاء مستمر لذا استخدم سلة قمامة بغطاء محكم، وأفرغها يومياً، واحرص على مسح الأسطح وتنظيف الفتات قبل النوم.

الشوكولاتة والحلويات المخبوزة

​تحتوي الشوكولاتة والمعجنات الغنية بالزبدة والسكر على مركبات عطرية قوية تجذب القوارض بسرعة، حتى لو كانت مغلفة بأوراق رقيقة لذا خزّن الحلويات والمخبوزات في علب محكمة الإغلاق بعيداً عن متناول القوارض.

رائحة الورق المقوى ونوع من الأقمشة

​لا تبحث الفئران عن الطعام فقط، بل عن مواد لبناء أعشاشها، لذا فإن رائحة صناديق الكرتون الرطبة، أو الجرائد القديمة، أو الأقمشة المخزنة في الأقبية والمخازن تجذبها للاستقرار والتكاثر.

​وللحماية من دخول الفئران لمنزلك، استبدل الصناديق الكرتونية بصناديق تخزين بلاستيكية متينة ومغلقة، وحافظ على جفاف وتهوية أماكن التخزين.

انتبه إلى أن إزالة الروائح الجاذبة هي الخطوة الأولى، ولكن يجب فعلها مع سد الشقوق والفتحات الصغيرة حول الأبواب والأنابيب لأن الفئران يستطيع التسلل عبر فتحة بحجم عملة معدنية صغيرة.