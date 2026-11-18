أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة الرقابية بفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملتين تفتيشيتين بمركز ومدينة مشتول السوق، أسفرتا عن ضبط 3 أطنان و160 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، داخل ثلاجة مجمدات ومجزر دواجن يعملان بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الحملات جاءت عقب ورود معلومات من أحد المصادر السرية بشأن إدارة وتشغيل ثلاجة مجمدات ومجزر دواجن بدون ترخيص بنطاق مركز مشتول السوق، حيث جرى إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات وتحديد مواعيد عمل المنشأتين، تمهيداً لاستهدافهما بحملات رقابية مفاجئة.

وأسفرت الحملة الأولى عن تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة المجمدات لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 200 كجم من لحوم الجاموس و330 كجم من سمك السلفر المجمد و100 كجم من الكفتة المجمدة و100 كجم من حواوشي لحم الجاموس.

كما أسفرت الحملة الثانية عن تحرير محضر ضد صاحب مجزر دواجن لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وتم ضبط 360 كجم من مفروم الدجاج و2070 كجم من الورق الرومي.

وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان و160 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط السلع مجهولة المصدر والتصدي لمحاولات الغش والتدليس، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.