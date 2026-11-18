أكد خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن محلات الملابس تستعد للبلاك فراي داي والسوق حالياً يعيش حاله من الركود الشديد حالياً.

واضاف خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن محلات الملابس مرتفعه قليلا، و99% من منتجات الملابس في السوق المصرية، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية تنافس في البلاد التي كنا نشتري منها.

وأشار خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن مصر صدر الملابس إلى المغرب وتونس وتركيا وأمريكا، مؤكدا أن سوق الملابس يشهد نقص حاد في العمالة.

