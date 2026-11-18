شارك وفد منتخبنا الوطني، مواليد 2009، في الاجتماع التنسيقي الخاص ببطولة كأس العالم للناشئين، والذي أقيم صباح اليوم بمقر أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تناول الاجتماع كل الجوانب الإدارية والتنظيمية والطبية والإعلامية المتعلقة بالبطولة، والضوابط والتعليمات الخاصة بمشاركة المنتخبات خلال منافسات المونديال.

وعقب الاجتماع، قام وفد المنتخب المصري بجولة تفقدية للملاعب والمنشآت المخصصة لاستضافة مباريات وتدريبات البطولة، للاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتاحة، والتعرف على أماكن إقامة المباريات، بما يضمن توفير أفضل الأجواء للبعثة خلال مشاركتها في الحدث العالمي.

وضم وفد مصر في الاجتماع: أيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، وعمرو طه رئيس الجهاز الطبي، وأحمد درويش المنسق الإعلامي، وسيد حسن مصور الفريق، ووجيه حسن مسئول المهمات.

ويستهل منتخب مصر مواليد 2009 مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة منتخب اليونان، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب أكاديمية أسباير.