تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تعادل منتخب مصر أمام مالاوي، مشيرًا إلى وجود عدة عوامل أثرت سلبًا على أداء الفراعنة، أبرزها توقيت المباراة وحالة الطقس وسوء أرضية الملعب.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن أرضية الملعب كانت سيئة للغاية، رغم ظهورها بشكل جيد في الصور، موضحًا أن أداء المنتخب تحسن خلال آخر 25 دقيقة بعدما أصبح الطقس أكثر اعتدالًا.

وأضاف أن المنتخب أهدر العديد من الفرص، أبرزها فرصة عمر مرموش وتسديدة محمد صلاح التي اصطدمت بالقائم، إلى جانب محاولات محمد هاني وتريزيجيه.

وأكد شوبير أن مستوى المنتخبات الأفريقية تتطور بشكل ملحوظ، مستشهدًا بتعادل كوت ديفوار مع جامبيا وفوز توجو على الجزائر بثلاثية نظيفة، لكنه شدد على أن منتخب مصر، رغم كل الظروف، كان مطالبًا بتحقيق الفوز.