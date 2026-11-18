أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، عن عدد من المناطق والقرى التابعة لـ 13 مركزًا ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية وزراعة الأعمدة وتغيير وحدات الربط.

ووفقًا لبيان الشركة، يشهد مركز ومدينة دمنهور فصل التيار لمدة 3 ساعات، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، في منطقتي برج الكنفاني شرق المدينة، وشارع خير الله المتفرع من شارع الروضة غرب المدينة، وفي مركز كوم حمادة، يُفصل التيار لمدة 3 ساعات، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، عن قرية الطيرية، وجزيرة الطيرية، والاتحاد، ومنشأة أبو رية.

​وفي مركز الرحمانية، ينقطع التيار لمدة 3 ساعات، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، عن منطقتي المجد ومنية سلامة، وبالتوقيت وعدد الساعات ذاتها، يشمل الفصل بمركز شبراخيت مناطق يوسف كمال، وزمزم، والجرايسة، وبشارة.