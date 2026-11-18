بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور أيمن دياب، رئيس جامعة شرق العاصمة، والدكتور محمد طارق، الشريك الصناعي للجامعة، إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 20 فدانًا داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، ومواءمة التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل الطلاب وتدريبهم عمليًا خلال فترة دراستهم، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة للمشروعات الصناعية بالمنطقة.

إنشاء مراكز تدريب معتمدة

وأضاف أن التعاون يتضمن الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبحثية للجامعة باعتبارها بيت خبرة للمشروعات الصناعية، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب معتمدة بالتعاون بين الجامعة والهيئة، لتنمية المهارات الفنية والتخصصية المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المناطق الاستثمارية التي تديرها الهيئة، ومركز «فكرتك شركتك» المتخصص في دعم رواد الأعمال، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن دياب أن الجامعة خصصت 20 فدانًا لإقامة المنطقة الاستثمارية، من إجمالي مساحتها البالغة 120 فدانًا، مشيرًا إلى أن فلسفة الجامعة تقوم على تلبية احتياجات القطاع الصناعي، وفق نموذج الجامعات الموجهة بالصناعة (Industry-Driven University).

وأضاف أن الأنشطة المستهدف جذبها ترتبط بتخصصات كليات الجامعة، وتشمل الصناعات الهندسية والغذائية والطبية، والتصنيع الرقمي وإنتاج النماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

بدوره، أوضح الدكتور محمد طارق، الشريك الصناعي للجامعة، أن المنطقة تتمتع بمزايا تنافسية، أبرزها موقعها بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والحرم التعليمي للجامعة، مشيرًا إلى الانتهاء من نحو 30% من أعمالها الإنشائية.