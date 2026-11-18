لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بكسور وجروح متفرقة، إثر اصطدام سيارة بهما على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام مبنى مرور إيتاي البارود القديم في اتجاه الإسكندرية، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بشخصين في الموقع المشار إليه، وجرى نقلهما على الفور إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة فور وصوله قسم الاستقبال متأثرًا بإصابته البالغة.

​أسفر الحادث عن وفاة صبحي أنور محمد سليم، 55 عامًا، مقيم قرية الضهرية بإيتاي البارود، إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسر بالفقرات العنقية، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

​كما أسفر الحادث عن إصابة عبد الرؤوف محمد عبد العظيم، 63 عامًا، مقيم بالبساتين بمحافظة القاهرة، باشتباه كسر في الساق اليمنى واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له بالمستشفى.

حُرِّر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.