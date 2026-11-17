دخلت حسابات تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027 مرحلة جديدة، بعدما فقد الفراعنة صدارة المجموعة الثانية إثر التعادل السلبي أمام منتخب مالاوي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وكان المنتخب المصري يأمل في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل مبكرًا، خاصة بعد الانتصار الكبير الذي حققه على مالاوي بخمسة أهداف دون رد في مواجهة الذهاب بالقاهرة، إلا أن إهدار العديد من الفرص حال دون تحقيق الهدف، ليكتفي الفراعنة بالحصول على نقطة واحدة.

وزادت أهمية هذه النتيجة بعد فوز منتخب أنجولا على جنوب السودان بهدف دون مقابل، ليصل رصيده إلى 10 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، بينما تراجع المنتخب المصري إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباريات اليوم

شهدت المجموعة الثانية تغيرًا في ترتيب المنتخبات بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

1. أنجولا: 10 نقاط.

2. مصر: 8 نقاط.

3. مالاوي: 4 نقاط.

4. جنوب السودان: دون نقاط.

وتستمر المنافسة على بطاقتي التأهل إلى النهائيات، إذ تنص لوائح التصفيات على صعود صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى أمم إفريقيا 2027؟

أصبح المنتخب المصري بحاجة إلى التعامل بحذر مع الجولتين المتبقيتين، بعدما أهدر فرصة حسم التأهل مبكرًا أمام مالاوي.

ويتبقى أمام الفراعنة مواجهتان، الأولى أمام منتخب أنجولا خارج الديار يوم 25 مارس 2027، والثانية أمام جنوب السودان يوم 28 مارس من العام نفسه.

ويمثل الفوز على أنجولا السيناريو الأهم لحسم التأهل، حيث سيرتفع رصيد المنتخب المصري إلى 11 نقطة، وهو ما يضمن له إنهاء المنافسة ضمن أول مركزين بالمجموعة، بغض النظر عن نتائج مالاوي.

أما في حالة التعادل أمام أنجولا، فسيرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط، ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، مع ضرورة متابعة نتائج المنافسين.

وفي حالة الخسارة أمام أنجولا، ستزداد الضغوط على المنتخب المصري، خاصة أن مالاوي لا تزال تمتلك فرصة حسابية للوصول إلى 10 نقاط، حال الفوز في مباراتيها المتبقيتين.

مواجهة أنجولا.. مفتاح التأهل المباشر

تبدو مواجهة أنجولا المقبلة ذات أهمية استثنائية بالنسبة للمنتخب المصري، ليس فقط بسبب المنافسة على صدارة المجموعة، ولكن أيضًا لأنها قد تكون المباراة التي تحسم تأهل الفراعنة رسميًا.

وكان لقاء الذهاب بين المنتخبين قد انتهى بالتعادل السلبي، وهو ما يمنح مواجهة الإياب أهمية إضافية، في ظل رغبة كل فريق في إنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى استعادة الفاعلية الهجومية التي ظهر بها خلال مواجهة مالاوي بالقاهرة وجنوب السودان، بعدما سجل 10 أهداف في المباراتين، قبل أن يعجز عن هز الشباك في آخر مواجهة أمام مالاوي.

هل يمكن أن يفقد منتخب مصر بطاقة التأهل؟

رغم احتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فإن المنتخب المصري لم يحسم تأهله رسميًا حتى الآن.

وتتمثل المنافسة الرئيسية على البطاقة الثانية في استمرار وجود مالاوي حسابيًا، إذ يمتلك المنتخب 4 نقاط، ويمكنه الوصول إلى 10 نقاط إذا فاز في مباراتيه المتبقيتين أمام جنوب السودان وأنجولا.

ولذلك فإن حصول مصر على نقطة أو أكثر أمام أنجولا لا يعني بالضرورة ضمان التأهل بصورة حسابية، بينما يمنح الفوز الفراعنة 11 نقطة ويغلق الباب أمام أي احتمالات للحاق بهم من جانب مالاوي.

ومن المقرر أن تستكمل التصفيات خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2027، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم 25 مارس، قبل أن يستضيف جنوب السودان يوم 28 مارس.