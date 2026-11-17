علق الإعلامي إبراهيم فايق على الجدل المثار بشأن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعد وصول محمد صلاح إلى هدفه الدولي رقم 70، مؤكدًا أن احتفالية اتحاد الكرة الأخيرة حسمت الأمر.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن التورتاية التي ظهرت في احتفالية منتخب مصر بمحمد صلاح، كُتب عليها «محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر»، معتبرًا أن ذلك يمثل تأكيدًا واعترافًا رسميًا من اتحاد الكرة بأحقية قائد الفراعنة في هذا اللقب.

وكان اتحاد الكرة قد احتفى بإنجاز محمد صلاح، من خلال نشر صور تجمعه بلاعبي منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك احتفالًا بوصوله إلى الهدف رقم 70 بقميص المنتخب الوطني.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالاوي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب منتخب مالاوي، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس».

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وسجل أهداف الفراعنة ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، فيما أحرز محمد صلاح هدفين خلال اللقاء.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومالاوي ثالثًا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة مالاوي المقبلة، من أجل تعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.