شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا جديدا في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، حيث هبطت أسعار جميع الأعيرة أمام الجنيه، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر طلبا في مصر، وتراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 5910 جنيهات للجرام، بعد أن كان يسجل 5965 جنيها أمس الأحد، ليخسر بذلك 55 جنيها في يوم واحد فقط.

وجاء هذا الهبوط وسط تراجع في سعر أوقية الذهب عالميا ومحليا، مع حالة من الترقب في سوق الصاغة لما ستسفر عنه تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وخسر سعر الذهب عيار 24 اليوم 63 جنيها، ليتراجع من 6817 جنيها أمس إلى 6754 جنيها اليوم.

كما خسر سعر الذهب عيار 21 اليوم 55 جنيها، ليتراجع من 5965 جنيها أمس إلى 5910 جنيهات اليوم.

وخسر سعر الذهب عيار 18 اليوم 47 جنيها، ليتراجع من 5113 جنيها أمس إلى 5066 جنيها اليوم.

وخسر سعر الذهب عيار 14 اليوم 37 جنيها، ليتراجع من 3977 جنيها أمس إلى 3940 جنيها اليوم.

وخسرت أوقية الذهب اليوم 1959.52 جنيه، لتتراجع من 212032.40 جنيه أمس إلى 210072.88 جنيه اليوم.

وخسر الجنيه الذهب اليوم 440 جنيها، ليتراجع من 47720 جنيها أمس إلى 47280 جنيها اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6754 جنيها مصريا، بما يعادل 123.95 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 6191 جنيها مصريا، بما يعادل 113.62 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5910 جنيهات مصرية، بما يعادل 108.46 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5066 جنيها مصريا، بما يعادل 92.96 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 3940 جنيها مصريا، بما يعادل 72.30 دولار.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 اليوم 210073 جنيها مصريا، بما يعادل 3855 دولارا.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 اليوم 183822 جنيها مصريا، بما يعادل 3373.37 دولار.

سجل سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 اليوم 47280 جنيها مصريا، بما يعادل 867.68 دولار.