أكد الإعلامي عمرو أديب، أن عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة الامريكية بها أزمة في الوصول للحسابات البنكية .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" فيه ناس جوا البنوك في أمريكا مش عارفين يسحبوا فلوس او يعملوا أي عمليات بنكية ".

وتابع عمرو أديب:" الناس في أمريكا مش عارفين يحولوا او يسحبوا فلوس في عدد من البنوك بالولايات المتحدة الامريكية ".



واكمل عمرو اديب :" تم الحديث عن تعرض بعض البنوك لأعطال تقنية ولا يرد أحد عن أسباب تعرض الولايات المتحدة لأعطال متكررة خلال الأيام الأخيرة ".

ولفت عمرو اديب :" لما حدث شلل في قطاع الطيران الحاج أبو حنان قال بايدن السباب طب والبنوك الامريكية التي يتواجد فيها أعظم وأقوى أنظمة ".