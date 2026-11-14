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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يفتح ملف تخصيص 112 مليون متر من أراضي البحر الأحمر: أين تذهب العوائد؟

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

فتح الإعلامي عمرو أديب تساؤلات حول قرار تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر، مطالبًا بالكشف عن طبيعة القرار وتفاصيله الاقتصادية والقانونية، وما إذا كان يتضمن بيع الأراضي أم منح حق الانتفاع بها أم استغلالها في إقامة مشروعات استثمارية.

وأوضح أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الجدل المثار حول القرار لا يمكن حسمه من خلال العناوين المتداولة فقط، مشددًا على ضرورة الاطلاع على التفاصيل الكاملة قبل إصدار الأحكام.

وتساءل عن حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذه المساحة، وكيفية توظيف الإيرادات الناتجة عنها، وما إذا كانت ستسهم في توفير موارد مالية للدولة أو تخفيف أعباء الديون والالتزامات.

وأشار إلى أهمية توضيح آليات استغلال أصول الدولة في جذب الاستثمارات والتمويل، مؤكدًا أن المواطنين من حقهم معرفة طبيعة التصرف في هذه الأراضي والضمانات والعوائد المترتبة عليه.

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن القضية تحتاج إلى شفافية ومصارحة، بعيدًا عن التأييد أو الرفض المسبق، حتى تكون المناقشة قائمة على الحقائق والأرقام وليس الانطباعات والعناوين المتداولة.

الإعلامي عمرو أديب أراضي البحر الأحمر MBC

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