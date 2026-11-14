اعتقال 219 شخصًا خلال احتجاجات فرنسا.. والشرطة تنشر 70 ألف عنصر أمن في أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 219 شخصًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد، اليوم السبت، على خلفية تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات الحكومة المتعلقة بالتعليم واستخدام الشرطة للقوة.

وقالت الوزارة إن الاحتجاجات شهدت مشاركة نحو 106 آلاف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 24 ألفًا في العاصمة باريس، فيما قدّر منظمو المظاهرات عدد المشاركين بنحو 200 ألف متظاهر، في اختلاف واضح بين الأرقام الرسمية وتقديرات الجهات المنظمة.

وشهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين، فيما أُضرمت النيران في حواجز بالشوارع وأُلقيت أجسام باتجاه القوات الأمنية، وسط تدخلات للشرطة لاحتواء أعمال الشغب.

وفي مدينة ليون، تعرض فريق صحفي تابع لقناة «BFMTV» الفرنسية لاعتداء من جانب مجموعة من المتظاهرين أثناء تغطية الاحتجاجات، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لحماية الصحفيين، كما أُعلن اعتقال أحد المشتبه في تورطهم بالاعتداء، وفقا لـ جيروزاليم بوست.



وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 70 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات والحفاظ على النظام العام، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف.

وتعد هذه المظاهرات الخامسة على التوالي يوم السبت، إذ يطالب المشاركون بتحسين الأجور وزيادة الإنفاق على التعليم، إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام الأسلحة النارية أثناء أداء مهامهم.