مجموعة مصر.. أنجولا تفوز على جنوب السودان بهدفين +90 بتصفيات أمم إفريقيا 2027

حقق منتخب أنجولا الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

وسجل هدفي أنجولا لاعب الزمالك شيكو بانزا في الدقيقة 90+2 وميرو في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب أنجولا رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف منتخب مصر بنفس الرصيد، وتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط.

تشكيل منتخب أنجولا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة اليوم، أمام جنوب السودان، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ضيفه، مالاوي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب الجولة نفسها من التصفيات.

وقرر أليو سيسيه الدفع بكريستوفر مابولولو، مهاجم نادي ويليت الأنجولي، ولاعب الاتحاد السكندري السابق، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم، فيما يتواجد شيكو بانزا، نجم الزمالك، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة نظيره، جنوب السودان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: ساندرو كروز - جوناثان باوتاو - إسميفانيو جاسبار - مارسوني سامبو

خط الوسط: بيدرو - أنطونيو مايسترو - مانويل كيليانو

خط الهجوم: ديفي جيلبيرتو - كريستوفر مابولولو - فيليسو ميلسون.