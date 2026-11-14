واشنطن تتراجع عن سحب قواتها من أوروبا.. 5 آلاف جندي فقط بدلًا من 25 ألفًا

كشفت وكالة «بلومبرج» أن الولايات المتحدة قد تكتفي بسحب نحو 5 آلاف جندي من قواتها المنتشرة في أوروبا، بدلًا من 25 ألف عسكري كانت تخطط لسحبهم سابقًا، في مؤشر على احتمال تقليص حجم الانسحاب العسكري الأمريكي من القارة الأوروبية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر لم تسمها، أن حلفاء واشنطن يتوقعون خفضًا إجماليًا يبلغ نحو 5 آلاف جندي، مقارنة بالخطط السابقة التي كانت تستهدف سحب نحو 25 ألف عسكري من إجمالي القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا، والبالغ عددها قرابة 80 ألف جندي.

وأوضحت «بلومبرج» أن هذا التوجه المحتمل يأتي في ضوء موافقة الدول الأوروبية على زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل مسؤوليات أكبر في مجال الأمن، بما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تقليص حجم الانسحاب المقرر.

وأكد التقرير أن القرار النهائي بشأن حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يظل بيد الرئيس دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان أن بلاده عرضت على واشنطن المساهمة في تكاليف تمركز القوات الأمريكية على أراضيها، بهدف الحفاظ على وجودها العسكري وربما تعزيزه.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت، في تقرير نشرته 12 نوفمبر، أن رومانيا تسعى إلى زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة لديها وتعزيز قدراتها العسكرية، مشيرة إلى أن عدد العسكريين الأمريكيين في البلاد يبلغ حاليًا 1172 جنديًا، مقابل نحو 1700 سابقًا.

من جهتها، أفادت صحيفة «ستارز آند سترايبس» الأمريكية، في 12 نوفمبر، نقلًا عن الرئيس الروماني، بأن مكتب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، أنهى تقييم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وأصبحت توصياته أمام وزير الحرب بيت هيغسيث.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجع فيه الإدارة الأمريكية انتشار قواتها في أوروبا، بينما تسعى دول القارة إلى الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي من خلال زيادة مساهماتها في الإنفاق الدفاعي.