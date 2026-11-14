كوشنر: روسيا وأوكرانيا تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية لإنهاء الحرب

أكد جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، أن روسيا وأوكرانيا تدركان أن إنهاء الحرب يتطلب تقديم تنازلات عملية من الجانبين، مشيرًا إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية تنهي الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

وقال كوشنر إن المفاوضات الأخيرة أظهرت تقدمًا ملموسًا في فهم مخاوف الطرفين وتحديد الحلول الممكنة، إلى جانب وضع مسار يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات المباشرة، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف بشأن القضايا الإقليمية والترتيبات الأمنية.

وجاءت تصريحاته في أعقاب ثلاثة أيام من التحركات الدبلوماسية المكثفة، شملت مفاوضات ثلاثية بين الوفدين الروسي والأوكراني والجانب الأمريكي في أبوظبي، أعقبها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، حسب موقع موسكو تايمز

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الجانبين وافقا على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل ممثلين عن الدول الأوروبية، بما يسمح بمناقشة الترتيبات الأمنية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع معالجة الخلافات المتعلقة بالأراضي بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد كوشنر على أن التوصل إلى نهاية مستدامة للقتال يتطلب ضمانات أمنية موثوقة، وآليات لمنع الاحتكاك العسكري، والتزامات متبادلة بخفض التصعيد، بما يقلل احتمالات تجدد المواجهات مستقبلًا.

وفي تطور إنساني موازٍ، كشف كوشنر أن واشنطن تعمل على ترتيب أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب، قد تشمل آلاف الأشخاص، معربًا عن أمله في إظهار الطرفين الجدية اللازمة لإنجاز الاتفاق، وفقا لموقع موسكو تايمز

ورغم ما وصفه بالتقدم في المحادثات، أقر كوشنر باستمرار وجود خلافات كبيرة، مؤكدًا أن إدارة ترامب ستواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن أمن أوكرانيا واستقرار أوروبا.