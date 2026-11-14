الناس زعلانة.. مواجهة ساخنة بين أحمد موسى وخالد طلعت بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر

شهدت حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، مواجهة ساخنة بين الإعلامي أحمد موسى والناقد الرياضي خالد طلعت بسبب جدل الهداف التاريخي لمنتخب مصر .

ووجه الإعلامي أحمد موسى حديثه للناقد الرياضي خالد طلعت: قائلا:" الناس زعلانة لإنك مواطن مصري خاطبت الفيفا عشان متخليش صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر ..متخلي اتحاد الكرة هو اللي يتحرك مش إنت".

ورد خالد طلعت قائلا:" المنافسة بين 2 من أساطير ونجوم الكرة المصرية ومحمد صلاح هيبقى الهداف التاريخي وهيسجل أهداف تانية".

وقاطعه أحمد موسى قائلا:" حسام حسن مش هيزعل لما محمد صلاح يبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر".

ورد خالد طلعت قائلا:" لو حق اتاخد من حسام حسن هيزعل والعميد في حالة نفسية صعبة بعد إقالته من تدريب المنتخب ولازم كلنا نسانده".

ووجه أحمد موسى سؤالا للناقد الرياضي خالد طلعت، قائلا:"بصراحة علاقتك إيه بالكابتن حسام حسن .. ومفيش حد ورا الموضوع ده؟".

ورد خالد طلعت قائلا:" علاقتي جيدة بحسام حسن لكنها مش قوية ومفيش حد ورا تحركي ومخاطبتي للفيفا بشأن الهداف التاريخي للفراعنة".

وأكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أنه هناك مباريات في الفيفا تعتبر مباريات دولية وهناك مباريات ودية أهدافها كأنها لم تكن ولا تحسب الأهداف.

وقال خالد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" حسام حسن في تاريخه سجل 76 هدفا منهم 69 هدف دوليا و7 أهداف غير دولية".



وتابع خالد طلعت :" محمد صلاح سجل 70 هدفا منهم هدفين غير دوليين، وقمت بمخاطبة الفيفا وأبلغتهم بأنه هناك هدفين لمحمد صلاح مش أهداف دولية وأن محمد صلاح لديه 68 هدفا دوليا فقط ".