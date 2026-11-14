محافظ بورسعيد يشارك مطرانية الأقباط الأرثوذكس احتفالها باليوبيل الذهبي

شارك محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور خمسين عامًا على سيامة وتجلس نيافة الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد وتوابعها، وذلك تحت شعار «خمسون عامًا من النعمة والخدمة والعطاء»، في مناسبة تاريخية تجسد مسيرة ممتدة من العمل الكنسي والخدمة المجتمعية والعطاء.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحافظي بورسعيد السابقين، والقيادات التنفيذية، ولفيف من القيادات الدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والآباء الكهنة، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تمثل محطة مضيئة في تاريخ إيبارشية بورسعيد، وتوثق مسيرة خمسين عامًا من الخدمة والرعاية والعطاء.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، مقدمًا خالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها وجميع الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد مسيرة خمسين عامًا من المحبة والتآخي والتلاحم، وتعكس عمق الروابط الأصيلة التي تجمع أبناء مصر، وما تمثله من نموذج للتسامح والتعاون والتكاتف، باعتبارها ركيزة أساسية لقوة المجتمع وتماسكه.

وأكد المحافظ اعتزازه بالدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة، وما تقدمه من قيم إنسانية وروحية تسهم في ترسيخ المحبة والسلام وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن روح المحبة والتسامح والتعاون ستظل دائمًا أساسًا لوحدة أبناء الوطن، وداعمًا لمسيرة التنمية والاستقرار.

وفي ختام كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص تمنياته لإيبارشية بورسعيد بمزيد من التقدم والعطاء، ولنـيافة الأنبا تادرس بدوام الصحة وموفور العافية، وأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.