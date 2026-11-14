لبنان: تفجيرات إسرائيلية عنيفة في كونين وبني حيان وغارة جوية تستهدف وادي الحجير

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان مساء اليوم السبت، تصعيداً ميدانياً جديداً، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في عدد من البلدات، بالتزامن مع غارة جوية وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدات جنوبية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، حيث سُمعت أصداء انفجارات قوية في البلدة ومحيطها، كما نفذ تفجيراً في محيط بلدة كونين، وآخر في بلدة بني حيان.

وفي سياق الاعتداءات، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت وادي الحجير، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق الجنوب، وسط تواصل التفجيرات والغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يطال عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية.