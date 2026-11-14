أوغندا وبوتسوانا يقتسمان النقاط بتعادل إيجابي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة أوغندا وبوتسوانا، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث نجح جيمس بوجيري في منح التقدم لمنتخب أوغندا مبكرًا، بعدما سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة الثامنة، على ملعب مدينة هويما.

ولم ينتظر منتخب بوتسوانا كثيرًا للعودة إلى اللقاء، إذ تمكن لوسيكا راتشوكودو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31، بعد تمريرة حاسمة من زميله غابي باروتي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما وصل رصيد منتخب بوتسوانا إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بعدما حقق ثلاثة تعادلات متتالية.