قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الجزائر يحقق فوزا صعبا علي توجو بهدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
واشنطن تتراجع عن سحب قواتها من أوروبا.. 5 آلاف جندي فقط بدلًا من 25 ألفًا
يضم 180 شركة.. وزير التجارة والصناعة الهندي يصل القاهرة على رأس وفد أعمال رفيع المستوى
منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027
كوشنر: روسيا وأوكرانيا تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية لإنهاء الحرب
تحذير لسائقي السيارات .. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة
عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات
اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
تحرك أمريكي جديد بشأن الحرب.. كوشنر يكشف اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا
الناس زعلانة.. مواجهة ساخنة بين أحمد موسى وخالد طلعت بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر
4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة
الأرصاد: شبورة تصل إلى حد الضباب وانخفاض الرؤية على الطرق لمدة 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوغندا وبوتسوانا يقتسمان النقاط بتعادل إيجابي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

أوغندا وبوتسوانا
أوغندا وبوتسوانا
حسن العمدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة أوغندا وبوتسوانا، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث نجح جيمس بوجيري في منح التقدم لمنتخب أوغندا مبكرًا، بعدما سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة الثامنة، على ملعب مدينة هويما.

ولم ينتظر منتخب بوتسوانا كثيرًا للعودة إلى اللقاء، إذ تمكن لوسيكا راتشوكودو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31، بعد تمريرة حاسمة من زميله غابي باروتي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما وصل رصيد منتخب بوتسوانا إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بعدما حقق ثلاثة تعادلات متتالية.

أوغندا وبوتسوانا أوغندا بوتسوانا كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون

السلفادوري إيفان بارتون حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

صورة من اللقاء

مجموعة مصر.. أنجولا تفوز على جنوب السودان بهدفين +90 بتصفيات أمم إفريقيا 2027

رونالدو

جماهير البرتغال تكرّم كريستيانو رونالدو بلافتة خاصة تقديرًا لمسيرته التاريخية

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد