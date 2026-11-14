حسين لبيب يجتمع مع معتمد جمال لمناقشة تشكيل الجهاز المعاون للزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة ملف الجهاز الفني المعاون خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع يتطرق إلى إمكانية إضافة أسماء جديدة للجهاز المعاون، في إطار بحث احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم الموقف النهائي بشأن تشكيل الجهاز المعاون، والأسماء المرشحة للانضمام إليه، وفقًا لما ستسفر عنه المناقشات بين رئيس النادي والمدير الفني.