تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مع اقتراب موسم النوات الشتوية في مصر، تتجه أنظار المواطنين إلى موعد أول نوة شتوية لعام 2026، خاصة مع اقتراب نوة المكنسة التي تعد من أبرز النوات المؤثرة على المحافظات الساحلية، وتتميز برياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة واضطراب في حركة البحر، وتستمر عادة لمدة 4 أيام.

وتأتي نوة المكنسة 2026 ضمن الظواهر الجوية الموسمية التي تشهدها المناطق الساحلية خلال شهر نوفمبر من كل عام، وتتقدم الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط قائمة المحافظات الأكثر عرضة لتأثيراتها، مع اختلاف شدة الأمطار والرياح من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.





وبالتزامن مع اقتراب موعد النوة، يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الطقس، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استمرار الأجواء الخريفية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وانخفاضها ليلًا وفي الصباح الباكر، إلى جانب ظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

موعد أول نوة شتوية 2026 في مصر

تعد نوة المكنسة أولى النوات الشتوية التي تستقبلها المحافظات الساحلية، ويبدأ موعدها المعتاد يوم 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وفق جدول النوات المرتبط بميناء الإسكندرية.

وبذلك يحل الموعد المتوقع لبداية نوة المكنسة 2026 يوم الاثنين 16 نوفمبر، على أن تستمر حتى نحو 19 نوفمبر، مع التأكيد أن هذه المواعيد تمثل التوقيتات المعتادة للنوات، ولا تعني بالضرورة أن التأثيرات الجوية ستبدأ أو تنتهي في التوقيت نفسه بجميع المحافظات.

وتتميز هذه النوة بأنها شمالية غربية شديدة الأمطار، حيث تصاحبها رياح قوية قد تؤدي إلى اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، فضلًا عن احتمالات سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية.

وتتفاوت شدة التأثيرات الجوية بحسب التطورات الفعلية للحالة الجوية، ومدى امتداد السحب الممطرة ونشاط الرياح، وهو ما يجعل متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية أمرًا ضروريًا خلال هذه الفترة.

لماذا سميت نوة المكنسة بهذا الاسم؟

يرتبط اسم نوة المكنسة بتسمية قديمة أطلقها الصيادون على هذه الفترة من العام، بسبب شدة الرياح التي تهب خلالها، والتي وصفوا تأثيرها بأنها تكنس البحر نتيجة التغيرات القوية التي تحدث في حركة المياه والتيارات البحرية.

وتكون الرياح المصاحبة للنوة شمالية غربية، وهي رياح باردة قد تؤدي إلى اضطرابات بحرية واضحة، مع تغيرات في حركة الأمواج والتيارات، الأمر الذي يجعل هذه الفترة من الأوقات التي تتطلب استعدادًا من العاملين في الصيد والأنشطة البحرية.

كما ارتبطت تسمية النوة بطبيعة التغيرات الجوية المصاحبة لها، إذ تتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق الساحلية، لتصبح واحدة من أبرز علامات اقتراب فصل الشتاء في المدن المطلة على البحر المتوسط.

المحافظات الأكثر تأثرًا بنوة المكنسة 2026

تؤثر نوة المكنسة بصورة أساسية على عدد من المحافظات الساحلية، وتختلف حدة تأثيرها من محافظة إلى أخرى وفقًا لموقعها الجغرافي وطبيعة تعرضها للرياح والأمطار.

وتشمل أبرز المحافظات المتوقع تأثرها بالنوة:

الإسكندرية: تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر.

تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر. مطروح: تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة.

تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة. البحيرة: قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار.

قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار. كفر الشيخ: تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة.

تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة. بورسعيد: قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج.

قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج. دمياط: تدخل ضمن المحافظات الساحلية التي تتأثر بالنوات الشتوية.

ولا يعني ذلك تعرض جميع هذه المحافظات إلى الدرجة نفسها من الأمطار أو الرياح، إذ تتفاوت شدة الظواهر الجوية بحسب تطور الحالة الجوية وموقع كل منطقة.

أنواع النوات الشتوية ومواعيدها في مصر

تشهد المناطق الساحلية على مدار العام مجموعة من النوات التي تختلف في توقيتاتها ومددها واتجاهات الرياح المصاحبة لها، كما تتباين طبيعة كل نوة بين الممطرة وشديدة الأمطار والساخنة وغير الممطرة.



وتضم قائمة النوات ومواعيدها المعتادة عددًا من الأنواع، من بينها:

نوة رأس السنة: تبدأ في 2 يناير، وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة مع رياح غربية.

تبدأ في 2 يناير، وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة مع رياح غربية. نوة الفيضة الكبيرة: تبدأ في 12 يناير، وتستمر 6 أيام، وتتميز بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية.

تبدأ في 12 يناير، وتستمر 6 أيام، وتتميز بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية. نوة الغطاس: تبدأ في 19 يناير، وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة مع رياح غربية.

تبدأ في 19 يناير، وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة مع رياح غربية. نوة الكرم: تبدأ في 28 يناير، وتستمر 7 أيام، وتتميز بغزارة الأمطار والرياح الغربية.

تبدأ في 28 يناير، وتستمر 7 أيام، وتتميز بغزارة الأمطار والرياح الغربية. نوة الشمس الصغيرة: تبدأ في 18 فبراير، وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة مع رياح شمالية غربية.

تبدأ في 18 فبراير، وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة مع رياح شمالية غربية. نوة السلوم: تبدأ في 2 مارس، وتستمر يومين، وتكون ممطرة مع رياح جنوبية غربية.

تبدأ في 2 مارس، وتستمر يومين، وتكون ممطرة مع رياح جنوبية غربية. نوة الحسوم: تبدأ في 9 مارس، وتستمر 7 أيام، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح جنوبية غربية.

تبدأ في 9 مارس، وتستمر 7 أيام، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح جنوبية غربية. نوة الشمس الكبيرة: تبدأ في 18 مارس، وتستمر يومين، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح شرقية.

تبدأ في 18 مارس، وتستمر يومين، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح شرقية. نوة العوة وبرد العجوزة: تبدأ في 24 مارس، وتستمر 6 أيام، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح شرقية.

تبدأ في 24 مارس، وتستمر 6 أيام، وتكون غالبًا ممطرة مع رياح شرقية. نوة الخماسين إلى شم النسيم: تبدأ في 23 أبريل، وتستمر يومين، وتكون ساخنة مع رياح شرقية.

تبدأ في 23 أبريل، وتستمر يومين، وتكون ساخنة مع رياح شرقية. نوة رياح النقطة: تبدأ في 18 يونيو، وتستمر يومين، وتكون ساخنة مع رياح شرقية.

تبدأ في 18 يونيو، وتستمر يومين، وتكون ساخنة مع رياح شرقية. نوة رياح الصليب: تبدأ في 30 سبتمبر، وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة مع رياح غربية.

تبدأ في 30 سبتمبر، وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة مع رياح غربية. نوة رياح الصليب: تبدأ في 20 أكتوبر، وتستمر 3 أيام، وتكون غير ممطرة مع رياح غربية.

تبدأ في 20 أكتوبر، وتستمر 3 أيام، وتكون غير ممطرة مع رياح غربية. نوة المكنسة: تبدأ في 16 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، وتتميز بشدة الأمطار والرياح الشمالية الغربية.

تبدأ في 16 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، وتتميز بشدة الأمطار والرياح الشمالية الغربية. نوة باقي المكنسة: تبدأ في 22 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة مع رياح جنوبية غربية.

تبدأ في 22 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة مع رياح جنوبية غربية. نوة قاسم: تبدأ في 4 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، وتكون مصحوبة بعواصف ورياح جنوبية غربية.

تبدأ في 4 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، وتكون مصحوبة بعواصف ورياح جنوبية غربية. نوة الفيضة الصغيرة: تبدأ في 19 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، وتصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.

تبدأ في 19 ديسمبر، وتستمر 5 أيام، وتصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية. نوة عيد الميلاد: تبدأ في 28 ديسمبر، وتستمر يومين، وتتميز بشدة الأمطار والرياح الغربية.

وتظل نوة المكنسة من أبرز النوات التي تعلن بداية فترة التقلبات الشتوية على السواحل الشمالية، مع ضرورة متابعة التحديثات الرسمية لحالة الطقس، وعدم اعتبار المواعيد التقليدية للنوات بديلًا عن توقعات الأرصاد الجوية اليومية.