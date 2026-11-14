بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الترقب بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

خاص| بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مسؤولي بيراميدز فتحوا خطوط اتصال مع أشرف بن شرقي، وعرضوا عليه الحصول على 4.5 مليون دولار مقابل الموافقة على الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي لمدة موسمين قادمين، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن عرض بيراميدز يأتي في ظل عدم حسم ملف تجديد عقد اللاعب مع الأهلي حتى الآن، حيث يترقب النادي السماوي موقف المفاوضات بين بن شرقي وإدارة القلعة الحمراء، تمهيدًا للتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز يستهدف استغلال إمكانية انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، من أجل الحصول على خدماته مجانًا، مع منحه مقابلًا ماليًا كبيرًا لإقناعه بارتداء قميص الفريق خلال الموسم المقبل.

وتترقب الفترة المقبلة موقف أشرف بن شرقي النهائي من عرض بيراميدز، ومدى تمسكه بالاستمرار داخل النادي الأهلي، في ظل رغبة النادي السماوي في تدعيم صفوفه بصفقة قوية استعدادًا للموسم الجديد.