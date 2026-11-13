من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

بترقب الملايين من الأسر المصرية أي إعلانات جديدة تخص تحسين قيمة المعاشات، لا سيما بعد القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهاً اعتباراً من يناير 2027، حيث يأتي هذا التحرك ضمن حزمة إجراءات حكومية متواصلة لـدعم أصحاب المعاشات ومواجهة موجات التضخم وارتفاع أعباء المعيشة، مما يجعل ملف زيادة المعاشات في صدارة اهتمامات الرأي العام المصري والبحث المستمر عن تفاصيل التطبيق.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطبيق الحد الأدنى للمعاش بقيمة 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير المقبل، إذ يبلغ عدد المستفيدين بهذه القيمة 380 ألف مواطن، من بين إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

تطبيق الحد الأدنى للمعاش

وأوضح «عوض» خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الحصول على هذا المبلغ يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط التأمينية، أبرزها قضاء مدة اشتراك لا تقل عن 15 عامًا، وهي المدة القانونية المطلوبة لاستحقاق المعاش، إلى جانب سداد الاشتراكات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجر المحدد بـ2700 جنيه.



موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى

أكد الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات أن الحد الأدنى الجديد سيطبق اعتبارًا من يناير 2027، والفئات المستفيدة ستحصل على معاش يناير بالزيادة الجديدة في الحد الأدنى دون الانتظار لمعاش فبراير للحصول على المعاش الجديد.

الحد الأدنى للمعاشات

وأشار «أبو العطا» إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ2080 جنيهًا لن يلبي متطلبات المعيشة لأصحاب المعاشات، على الأقل كان يجب رفع المبلغ لـ3000 جنيه، وهو غير كافٍ في كل الأحوال، ولكن كان سيشعر صاحب المعاش أن هناك فارقًا في المبلغ الذي يحصل عليه.

منحة استثنائية

أوضح «أبو العطا» أن المنحة الاستثنائية ينادي بها أصحاب المعاشات منذ فترة، ولكن بعد إعلان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وجود فائض يقدر بـ140 مليار جنيه، كان يتطلب تقدمه بطلب للجهات المسؤولة بصرف منحة استثنائية بمبلغ مقطوع لتحسين ظروف المعيشة لأصحاب المعاشات، ويجب أن يكون المبلغ مقطوعًا لكي يصرف مبلغ موحد لجميع أصحاب المعاشات، ليس من المنطقي أن تحدد نسبة المنحة من مبلغ المعاش، ويحصل صاحب معاش على مبلغ أعلى من الآخر بسبب مبلغ المعاش الذي يتحصل عليه.

المستفيدين من رفع المعاش

وأكد «أبو العطا» أن منحة الـ1000 جنيه الاستثنائية لن تكلف الدولة الكثير، خاصة أنها تصرف مرة واحدة والفائض الذي أعلن عنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يسمح بذلك.



المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أثار قرار رفع الحد الأدنى للمعاش، تساؤلات واسعة حول الفئات المستفيدة منه، ومدى تأثيره على أصحاب المعاشات الحاليين، وما إذا كان يمثل زيادة جديدة لجميع المستحقين أم يقتصر على المحالين إلى التقاعد اعتبارا من بداية العام المقبل.

أصحاب المعاشات الحاليين

ولا تتم تحديد قيمة المعاش بصورة موحدة لجميع المستفيدين، وإنما يخضع لعدة معايير، في مقدمتها قيمة الأجر التأميني الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه، وعدد سنوات اشتراكه، وحجم الاشتراكات التي سددها خلال فترة عمله.



وهناك فارق بين الزيادة السنوية على المعاشات وبين رفع الحد الأدنى للمعاش، فالزيادة السنوية تطبق على جميع المستحقين، بينما رفع الحد الأدنى يستفيد منه عدد من المستحقين فقط، من بينهم المستفيدون الجدد المقرر حصولهم على المعاش اعتبارًا من يناير 2027.



المستحقون للمعاش

ويستفيد من القرار:

- المستحقون الجدد للمعاش: الذين يخرجون على المعاش اعتبارًا من يناير 2027 وتكون مستحقاتهم المحسوبة تأمينيًا أقل من 2080 جنيهًا.

- ⁠نقطة تعداد أصحاب المعاشات الحاليين المسجلين على الحد الأدنى: من يتقاضون حاليًا الحد الأدنى للمعاش (1755/1775 جنيهًا)؛ حيث يرتفع معاشهم تلقائيًا ليُستكمل إلى 2080 جنيهًا.

- ⁠نقطة تعداد المؤمن عليهم المسددون على الحد الأدنى للأجر التأميني: العاملون الذين سددوا اشتراكاتهم التأمينية بناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك (والبالغ 2700 جنيه حاليًا).

شروط الحصول على معاش 2080 جنيها

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحصول على الحد الأدنى للمعاش البالغ 2080 جنيها يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط التأمينية التي حددها القانون.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في الآتي.

أصحاب المعاشات

- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 15 عاما وهي المدة القانونية المطلوبة لاستحقاق المعاش.

- ⁠أن تكون الاشتراكات التأمينية مسددة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

- ⁠الخضوع للقواعد المنظمة لحساب المعاش وفقا لمدة الاشتراك والأجر التأميني.