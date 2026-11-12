مفاجأة بشأن الـ80%.. أبو العطا: أصحاب المعاشات لن يستفيدوا من المطالبات المتداولة

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لأصحاب المعاشات، أن ما يُثار بشأن المطالبات المتعلقة بضم نسبة 80% لن يفيد أصحاب المعاشات، موضحًا أنه سبق خوض مسار قضائي في هذا الملف دون صدور حكم جديد يمكن الاستناد إليه.

وأوضح أبو العطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن إم تي اي، أن الحكم الذي صدر كان متعلقًا بضم نسبة 80% من الأجر المتغير، وليس من المعاشات المتغيرة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تم ضمها بالفعل بنسبة 100% قبل إجراء التسوية.

وأضاف أن هناك فارقًا قانونيًا مهمًا بين ضم نسبة 80% إلى الأجر المتغير وبين إضافتها إلى المعاش نفسه، مؤكدًا أن الخلط بين الأمرين تسبب في حالة من الالتباس لدى أصحاب المعاشات بشأن حقيقة الحكم ومدى الاستفادة منه.

وأوضح أن المسألة تستند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخاصة، وأن تنفيذ ما قضى به الحكم ارتبط بضم العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% لمن سبق أن حصلوا عليها بهذه النسبة.