قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن
إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن تنفيذ عملية اغتيال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس
شظايا سقطت في قرية سبوحة.. اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مكة
أحد حراسه أبعدني عنه.. قيادي شعبي بقنا يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة
حسين لبيب يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الزمالك
طرد تالي جوتليف من اجتماع بالكنيست بعد مشادة مع النواب العرب.. وتصعيد داخل حزب بن جفير
حسين لبيب يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة بالزمالك.. وموقف ديون النادي من الاستثمار
أذكار بعد الصلاة.. قائلها لا يخسر ولا يحرم الأجر والثواب
حمادة طلبة: «العميد» يحتاج للمساندة و«صلاح» أسطورة.. وانتظروا منتخب مختلف مع علي ماهر
الانتقال إلى مرحلة الشراكة.. نتنياهو يمهد لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية
فاتن عبدالمعبود عن أصحاب المعاشات: «إيه اللي يعطل تنفيذ حكم الـ80% من العلاوات الخاصة؟»
الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن الـ80%.. أبو العطا: أصحاب المعاشات لن يستفيدوا من المطالبات المتداولة

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لأصحاب المعاشات، أن ما يُثار بشأن المطالبات المتعلقة بضم نسبة 80% لن يفيد أصحاب المعاشات، موضحًا أنه سبق خوض مسار قضائي في هذا الملف دون صدور حكم جديد يمكن الاستناد إليه.

وأوضح أبو العطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن إم تي اي، أن الحكم الذي صدر كان متعلقًا بضم نسبة 80% من الأجر المتغير، وليس من المعاشات المتغيرة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تم ضمها بالفعل بنسبة 100% قبل إجراء التسوية.

وأضاف أن هناك فارقًا قانونيًا مهمًا بين ضم نسبة 80% إلى الأجر المتغير وبين إضافتها إلى المعاش نفسه، مؤكدًا أن الخلط بين الأمرين تسبب في حالة من الالتباس لدى أصحاب المعاشات بشأن حقيقة الحكم ومدى الاستفادة منه.

وأوضح أن المسألة تستند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخاصة، وأن تنفيذ ما قضى به الحكم ارتبط بضم العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% لمن سبق أن حصلوا عليها بهذه النسبة.

أصحاب المعاشات فاتن عبد المعبود المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

انفجار مجمع الغاز في ليبيا

وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا

أسرة النرجس

قرار جديد في محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس بالتجمع

الزمالك

إنذار يهدد الاستقرار.. نجوم رفعوا شعار التمرد ضد الزمالك

ترشيحاتنا

تقصف الشعر

زهقتي من الشعر المقصف.. 5 أسس لعلاج التلف والتساقط

ألم الاذن

طرق طبيعية لعلاج الأم الأذن.. وهذه علامات الخطر

تنظيف المرتبة

عشان ماتتبهدلش.. 6 خطوات منزلية لإزالة البقع من المراتب والتخلص من الرائحة الكريهة

بالصور

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

3 وجبات أم 5 يوميا.. أيهما أفضل لصحتك والتحكم في الوزن؟

3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد