بين الهجمات الإلكترونية وأزمات الطاقة والاحتجاجات.. شبح الخطر يدق أبواب أوروبا

مع دخول فصل الشتاء، تواجه أوروبا واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا في ظل تهديدات تربك حركة الطيران وهجمات إلكترونية تستهدف ثلاجات المتاجر وبنوك الدم وتراجع مخزونات الغاز واتساع رقعة الاحتجاجات العمالية والطلابية في عدد من دول القارة، لكن التحقيقات لم تثبت حتى الآن وجود جهة واحدة تقف وراء جميع هذه الوقائع.

تهديدات القنابل تربك الطيران الأوروبي

تتصدر تهديدات القنابل المشهد الأمني الأوروبي بعدما تلقت عشرات الرحلات الجوية بلاغات عن وجود عبوات ناسفة، ما دفع شركات الطيران والسلطات إلى تغيير مسارات بعض الطائرات وإجراء عمليات تفتيش واسعة، فضلا عن نشر مقاتلات عسكرية لمرافقة رحلات مدنية ووفقا للأرقام تعرضت نحو 35 رحلة أوروبية للاضطراب بعد موجة سابقة شملت سبع طائرات.

هجمات إلكترونية ترفع حرارة ثلاجات المتاجر وتتلف الأغذية

لم تتوقف الهجمات الإلكترونية عند المطارات، بل امتدت إلى أنظمة التحكم في التبريد داخل المتاجر الكبرى في واقعة أثارت مخاوف من استهداف سلاسل الإمداد الغذائي عبر وسائل رقمية بسيطة نسبيا لكنها قادرة على إحداث خسائر مادية واسعة، وخلال الأيام الأولى من نوفمبر تعرضت متاجر في 11 دولة أوروبية على الأقل لهجمات استهدفت أنظمة الثلاجات والمجمدات وشملت الوقائع ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والسويد ولوكسمبورج إلى جانب بريطانيا.

اختراق منشآت تخزين الدم في فرنسا

الأكثر إثارة للقلق أن الهجمات لم تستهدف الأغذية وحدها، إذ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تعرض أنظمة المراقبة والتحكم في غرف التبريد التابعة لثلاثة بنوك دم إقليمية لهجوم إلكتروني خلال الفترة نفسها التي شهدت استهداف المتاجر الأوروبية، وأكدت السلطات أن إمدادات الدم لم تتعرض لأي نقص أو تأثير، فيما تمكن العاملون من نقل وحدات الدم إلى ثلاجات أخرى غير متصلة بالأنظمة المتضررة.

اشتعال الاحتجاجات في فرنسا

ميدانيا، شهدت المدن الفرنسية احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين خاصة في باريس وليون بدعوة من النقابات العمالية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة وظروف التعليم، وتصدرت مطالب رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين وتعديل النظام الضريبي وتحسين أوضاع المدارس تحركات المحتجين الذين ضمت صفوفهم طلابا وعاملين ومتقاعدين في مؤشر على اتساع نطاق الغضب الاجتماعي.

تراجع مخزونات الغاز الألمانية

أزمة أخرى تواجه أوروبا تتمثل في انخفاض مخزونات الغاز وارتفاع الأسعار بفعل التوترات الجيوسياسية وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتكشف البيانات الرسمية أن مخزونات الغاز الألمانية بلغت 61.05 بالمئة من طاقتها الاستيعابية مقارنة بمتوسط أوروبي وصل إلى 74.56 بالمئة، وتكتسب الأرقام الألمانية أهمية خاصة لأن البلاد تمتلك أكثر من خُمس سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ما يجعل تراجع مخزوناتها عاملا مؤثرا في حسابات أمن الطاقة بالقارة.

لطالما اعتقدت أوروبا أن موقعها الجغرافي يضعها بعيدا عن التهديدات، وأن سماءها محصنة بفضل حلف الناتو أحد أقوى التحالفات العسكرية في العالم، لكن الثوابت الأوروبية لم تعد كما كانت، ومع تصاعد التهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت القارة العجوز في قلب دائرة الخطر بعدما كانت تظن نفسها بمنأى عنها.