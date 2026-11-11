وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا

لقي عامل مصري مصرعه، وأصيب 4 عمال آخرون من كوادر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الليبية، إثر حريق اندلع، صباح اليوم "الأربعاء"، بمعمل الغاز في مرسى البريقة، التابع للشركة.

وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان صحفي نقله مكتبها الإعلامي، إن الحريق أعقبه انفجار في أحد خطوط غاز الوقود المغذية لغلايات البخار، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وأضافت المؤسسة أن فرق الطوارئ والإطفاء تمكنت من مكافحة الحريق وإغلاق خطوط الغاز والسيطرة على النيران، فيما تقرر إيقاف المعمل بالكامل كإجراء احترازي، مع تأمين الموقع واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت.

وأكدت مؤسسة النفط استمرار عمليات شركة سرت بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز للسوق المحلية أو إنتاج النفط الخام.