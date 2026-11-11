صحيفة جنوب إفريقية تكشف مفاوضات صن داونز مع حسام حسن

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

كان برنامج "ستاد مصر"، المذاع عبر قناة Modern MTI، قد كشف أمس عن وجود مفاوضات بين إدارة صن داونز وحسام حسن، من أجل تولي تدريب الفريق، عقب اتجاه النادي لإنهاء علاقته بالمدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو.

ومن جانبها كشفت صحيفة "KickOff" الجنوب إفريقية عن اهتمام إدارة صن داونز بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق، في ظل الضغوط المتزايدة على كاردوسو، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي عقدت اجتماعًا طارئًا، الإثنين الماضي، لمناقشة مستقبل المدرب البرتغالي وموقفه من الاستمرار على رأس القيادة الفنية، وسط حالة من الغموض بشأن مصيره.

وجاءت هذه التطورات عقب خسارة صن داونز لقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما زاد من الضغوط على الجهاز الفني، وفتح الباب أمام إمكانية رحيل كاردوسو والتعاقد مع مدير فني جديد.