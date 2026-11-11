قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة جنوب إفريقية تكشف مفاوضات صن داونز مع حسام حسن

عيد الناصر زيدان
عيد الناصر زيدان
منار نور

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

كان برنامج "ستاد مصر"، المذاع عبر قناة Modern MTI، قد كشف أمس عن وجود مفاوضات بين إدارة صن داونز وحسام حسن، من أجل تولي تدريب الفريق، عقب اتجاه النادي لإنهاء علاقته بالمدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو.

ومن جانبها كشفت صحيفة "KickOff" الجنوب إفريقية عن اهتمام إدارة صن داونز بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق، في ظل الضغوط المتزايدة على كاردوسو، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي عقدت اجتماعًا طارئًا، الإثنين الماضي، لمناقشة مستقبل المدرب البرتغالي وموقفه من الاستمرار على رأس القيادة الفنية، وسط حالة من الغموض بشأن مصيره.

وجاءت هذه التطورات عقب خسارة صن داونز لقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما زاد من الضغوط على الجهاز الفني، وفتح الباب أمام إمكانية رحيل كاردوسو والتعاقد مع مدير فني جديد.

عبد الناصر زيدان حسام حسن صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

عمرو سلامة يطالب بمحاربة القرصنة لإنقاذ صناعة السينما والتليفزيون

الفنانة نجود أحمد

نجود أحمد تخرج عن صمتها: التصريحات المنسوبة لي كاذبة.. وأريد التركيز في عملي

سعيد شيمي

قبل تكريمه بمهرجان القاهرة.. سعيد شيمي: تعلمت الغوص في الأربعين وأحمد زكي فنان مختلف ومحمد خان رفيق الدرب.. حوار

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد