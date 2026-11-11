أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

تعيش البلاد حالة من التقلبات الجوية مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة، وسط فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول موعد انتهاء هذه الأجواء وعودة الدفء من جديد، ومدى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرات في الأحوال الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة

أمطار

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا الخميس على بعض المناطق.

أمطار

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من درجات الحرارة المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الدفء

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد تستعد لاستقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وعودة الأجواء الدافئة خلال الأيام القادمة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون خفيفة جنوباً على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار و الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 24 13

العاصمة الجديدة 25 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 24 13

دمنهور 22 14

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 22 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 14

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 25 14

نخل 21 11

كاترين 17 06

الطور 26 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 26 18

الإسكندرية 24 17

العلمين 22 16

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 25 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 18

شلاتين 29 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 21

مرسى حميرة 28 22

أبرق 27 21

جبل علبة 26 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 13

المنيا 26 11

أسيوط 26 12

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 14

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 27 15