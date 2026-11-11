قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو جونيور ومالديني وهالاند وكرويف.. 7 أبناء ورثوا أسماء الأساطير فهل ورثوا أمجادهم؟
وزيرة الإسكان تبحث تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال لقائها عدداً من نواب البرلمان
وزير التعليم يسأل أولياء أمور أمام مدرسة بالجيزة عن مدى انتظام الحضور وشرح المعلمين.. فيديو
وزير التعليم يتحاور مع طالبات مدرسة بالجيزة عن أهمية مادتي البرمجة والثقافة المالية
أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد
تحديث بيانات بطاقة التموين عبر مصر الرقمية.. خطوات التسجيل والفئات المعنية
خلال جولته بمدارس الجيزة|وزير التعليم يتفقد الفصول ويطلع على كراسات التقييمات وسجلات الدرجات
دار الإفتاء تكشف أكثر الفتاوى انتشارا في مصر خلال أكتوبر.. الأوفر برايس والمراهنات الإلكترونية في المقدمة
وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية
وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور
الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز خلال الموسم الزراعي الشتوي الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

أمطار
أمطار
البهى عمرو

تعيش البلاد حالة من التقلبات الجوية مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة، وسط فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول موعد انتهاء هذه الأجواء وعودة الدفء من جديد، ومدى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرات في الأحوال الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة

أرشيفي
أمطار

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا الخميس على بعض المناطق.

أرشيفية
أمطار

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من درجات الحرارة المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الدفء

 

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد تستعد لاستقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وعودة الأجواء الدافئة خلال الأيام القادمة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون خفيفة جنوباً على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار و الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى


القاهرة 24 13
العاصمة الجديدة 25 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 24 13
دمنهور 22 14
وادي النطرون 25 12
كفر الشيخ 23 13
بلطيم 22 14
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 13
دمياط 22 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 14
العريش 23 14
رفح 22 13
رأس سدر 25 14
نخل 21 11
كاترين 17 06
الطور 26 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 27 19
الغردقة 26 18
الإسكندرية 24 17
العلمين 22 16
مطروح 23 16
السلوم 24 15
سيوة 25 12
رأس غارب 26 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 27 18
شلاتين 29 20
حلايب 26 21
أبو رماد 28 21
مرسى حميرة 28 22
أبرق 27 21
جبل علبة 26 21
رأس حدربة 25 22
الفيوم 25 13
بني سويف 25 13
المنيا 26 11
أسيوط 26 12
سوهاج 25 14
قنا 27 15
الأقصر 27 14
أسوان 28 14
الوادي الجديد 27 12
أبوسمبل 27 15

الأرصاد تقلبات الطقس أمطار التقلبات الجوية الأجواء الخريفية درجات الحرارة الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

فوائد الفول

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

هاني رمزي

«قابلت سعاد حسني ومعرفتهاش».. هاني رمزي يكشف مفاجأة جديدة بشأن لغز وفاة السندريلا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

تميز بالخشوع وقوة الأداء.. الأوقاف تستعيد مسيرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في ذكرى وفاته

توزيع الطعام

الإفتاء: إخراج الطعام البايت للصدقة جائز بشرط

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: جماعات التطرف جعلت الولاء للتنظيم فوق الوطن والأسرة

بالصور

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

مشروب دافئ يخفف أعراض نزلات البرد سريعًا.. مكونات بسيطة في مطبخك

نزلات البرد
نزلات البرد
نزلات البرد

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد