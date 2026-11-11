خلال جولته بالجيزة|أولياء أمور يشيدون لوزير التعليم بإنتظام الدراسة في المدارس

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتى إمبابة، والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث التقى، قبل دخوله المدرسة، بمجموعة من أولياء الأمور، وأجرى حوارًا معهم للتعرف على مدى انتظام بناتهم في الحضور المدرسي، ومدى استفادتهن من شرح المعلمين والتقييمات.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور بانتظام العملية التعليمية في المدارس، مؤكدين حرصهم على انتظام حضور بناتهم في المدرسة، ومتابعة مستواهن الدراسي بصورة مستمرة.

يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عمل جولات مفاجئة في المدارس بمختلف المحافظات على مدار العام الدراسي يتفقد خلالها الفصول وبتحاور مع الطلاب والمعلمين ويحضر طابور الصباح .

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الحفاظ على استمرارية المتابعة الميدانية للدراسة في المدارس بجميع المحافظات ، ورصد أي تحديات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انتظام الدراسة وتحسين جودة الأداء داخل المدارس.

مواعيد امتحانات نصف العام 2027

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات نصف العام 2027 ، مؤكدة ما يلي :

-موعد امتحانات نصف العام 2027 لطلاب صفوف النقل : من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027

-موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني : من السبت 9 يناير 2027

-موعد امتحانات نصف العام 2027 لطلاب الشهادة الإعدادية : من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027