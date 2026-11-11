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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026
قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026
لمياء الياسين

تجمع الساعات الذكية للأطفال ببراعة بين الأمان والتواصل الدائم. فهي تمنحك طمأنينة متابعة موقع طفلك في أي وقت، وتمنحه في المقابل استقلالية آمنة تعزز ثقته بنفسه.

مواصفات ساعة Redmi الذكية للأطفال

إذا كنت تبحث عن ساعه ذكية بمواصفات عصرية لطفلك يمكنك التفكير في ساعة  Redmi الذكية للأطفال من شاومي وهي أول ساعة ذكية للأطفال على الإطلاق، و تأتي بالعديد من الميزات وبسعر 69 دولارًا أمريكيًا.


 

تتميز ساعة Redmi Kids الذكية بشاشة كبيرة مقاس 1.68 بوصة بدقة 360 × 390 بكسل وكثافة بكسلات 315 بكسل لكل بوصة مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة للأطفال.

وتأتي الساعة مزودة بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تدعم الصور عالية الجودة ومكالمات الفيديو ، مما يتيح للآباء التواصل مع أطفالهم في أي وقت، لضمان اتصال متواصل، تدعم الساعة الذكية شبكة الجيل الرابع 4G كاملةً عبر جميع شركات الاتصالات الصينية الرئيسية ونظام تحديد المواقع بالذكاء الاصطناعي، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال وراحة بال الآباء وتحفظ الساعة سجلًا لمواقعهم لمدة 90 يومًا، ويتميز بإعدادات منطقة الأمان مع تنبيهات فورية.

على الجانب الآخر تأتي الساعة مزودة ببطارية ليثيوم عالية الطاقة بسعة 950 مللي أمبير/ساعة، تدعم الاستخدام لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة، مما يوفر حماية طويلة الأمد. كما صُممت الساعة الذكية بمقاومة للماء حتى عمق 20 مترًا، باستخدام مكونات احترافية مقاومة للماء وتقنيات عزل خاصة. هذا يعني أنه يمكن للأطفال ارتداؤها أثناء غسل أيديهم أو اللعب تحت المطر دون قلق، مع أنه لا يُنصح باستخدامها للاستحمام أو السباحة.

ساعة ريدمي

تدعم الساعة تطبيق WeChat للأطفال، مما يتيح تفاعلًا اجتماعيًا آمنًا وسهلاً، حيث يمكن للوالدين تقييد الاستخدام أو إيقافه. 

و تأتي الساعة أيضا بسعة تخزين كبيرة تبلغ 4 جيجابايت، وتدعم تطبيقات تعليمية متنوعة، من القصص والموسيقى إلى مواد مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والتفكير المنطقي. 

ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو

من جانبها أطلقت هواوي ساعتين ذكيتين جديدتين مصممتين خصيصاً للأطفال. تم الإعلان عالمياً عن ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو خلال فعالية إطلاق المنتجات المبتكرة للشركة، إلى جانب سلسلة واتش فيت 5 ، وواتش ألتيميت ديزاين سبرينج إيديشن، وواتش جي تي رانر 2 ريسينج ليجند إيديشن.

ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو

ساعة هواوي للأطفال X1 برو
 

تتميز كلتا الساعتين بتصميم مُصمم خصيصًا للأطفال، مع هيكل قابل للطي والدوران 360 درجة. تأتي ساعة Watch Kids X1 مزودة بسوار سيليكون ناعم، بينما يتميز طراز Pro بتصميم قابل للفصل يسمح بوضع الساعة داخل حافظة كاميرا مُرفقة في العلبة. تقول هواوي إن هذا يُتيح للأطفال استخدامها ككاميرا لالتقاط الصور.

تتميز الساعات بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480 × 408 بكسل، مع طبقة حماية مسبقة التركيب مضادة لأشعة الشمس. كما يشتمل كلا الطرازين على كاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل بزاوية 110 درجة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات فيديو عالية الدقة عبر تطبيق FamCare من هواوي.


ساعة WhizKid 2i

ساعة WhizKid 2i

من جهتها، كشفت شركة Honor عن ساعتها الذكية للأطفال WhizKid 2i، التي تتميز بـ “تحديد المواقع بدقة 10 أضعاف” ويبلغ سعر الساعة الذكية 41 دولارًا وهي متاحة الآن للبيع 

وتأتي ساعة WhizKid 2i مزودة بنظام تحديد المواقع وبدقة 10 أضعاف وشبكة Wi-Fi، وذلك بجانب تقنية تحديد المواقع الداخلية وذلك بالذكاء الاصطناعي .

وتدعم الساعة إمكانية الأتصال 4G وذلك على جميع شركات النقل الصينية الكبرى، مما قد يتيح إمكانية إجراء العديد من مكالمات فيديو وذلك على مستوى الدولة .

وتتضمن ساعة WhizKid 2i العديد من الميزات مثل سجل المسار، مما يسمح للآباء بمشاهدة تحركات أطفالهم على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

وتتميز ساعة WhizKid 2i الذكية ببطارية بقوة 930 مللي أمبير وذلك للاستخدام الممتد طوال اليوم.

وتسمح كاميرا المدمجة بإجراء العديد من مكالمات الفيديو، بينما يوفر المساعد الصوتي XiaoDu إمكانية الوصول إلى لقاعدة معرفية واسعة.

وتشجع ساعة WhizKid 2i أيضًا على العديد من العادات الصحية من خلال تسجيل الخطوات اليومية ودعم الأوضاع الرياضية المختلفة.

وتتميز ساعة WhizKid 2i الذكية على تصنيف IPX8 المقاوم للماء، مما يجعلها مقاومة للمطر والعرق وحتى الغمر العرضي.

ساعة Redmi Kids ساعة Redmi Kids الذكية ساعة ذكية للأطفال كاميرا أمامية بطارية ليثيوم الساعة الذكية ساعتي هواوي شاشة AMOLED مكالمات فيديو ساعة WhizKid 2i

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