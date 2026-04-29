مع اقتراب انتهاء هدنة إسرائيل ولبنان.. سي إن إن: نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
جامعة الأزهر: 17 ألف مستفيد من مبادرة دكان الفرحة.. صور
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة
حقيقة وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا
وزيرة الداخلية البريطانية: ليس لدينا أدلة بشأن وجود صلة بين منفذ عملية الطعن وإيران
ألمانيا توافق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 11.6 مليار يورو العام المقبل
وزير العدل: قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية
المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور
رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار
قائمة ضيوف شرف فيلم نصيب تتوسع قبل انتهاء التصوير
كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. هونر تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

لمياء الياسين

 تُقدم ساعة Honor Watch 6 Plus الذكية القادمة قفزة ملحوظة في عمر البطارية، بالإضافة إلى تصميم دائري للقرص. ومن المتوقع إطلاق الساعة الذكية في شهر مايو.
تأتي هذه التفاصيل من موقع Digital Chat Station، الذي يدّعي أن الساعة قد خضعت بالفعل للاختبار على روبوت Honor المسمى "Lightning"

. وبحسب التقارير، أكمل الروبوت نصف ماراثون وهو يرتدي الجهاز، وهي طريقة غير مألوفة ولكنها مثيرة للاهتمام لعرض كل من التصميم والمتانة. و تشير التسريبات إلى أن عمر البطارية قد يكون أحد أبرز ميزات هذه الساعة.

ميزات ساعة Watch 6 Plus

من جانبها تستخدم شركة Honor تقنية بطاريات Qinghai Lake عالية السيليكون، والتي تُروج لها في العديد من منتجاتها. وفي هذه الحالة، يُزعم أن ساعة Watch 6 Plus قد تحتوي على أكبر بطارية استُخدمت في ساعة ذكية على الإطلاق. وإذا ثبتت صحة ذلك في الاستخدام اليومي، فقد يُعالج هذا أحد أكثر الشكاوى شيوعًا بشأن الساعات الذكية.

من الناحية الصحية، من المتوقع أن تُعزز الساعة ما قدمته شركة Honor بالفعل. فمن المرجح أن تتضمن ميزات مثل مراقبة ضغط الدم المستمرة وأنظمة الإنذار المبكر لمشاكل القلب، بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية بشكل أكثر دقة.

مواصفات ساعة Watch 6 Plus


على الجانب الاخر يعج من أبرز ميزات الساعة تحسين أوضاع الرياضة وتتبع البيانات بشكل أكثر ذكاءً، مدعومًا بخوارزميات Honor الخاصة. ويبدو أن الفكرة تكمن في تقديم إرشادات أكثر فائدة، وليس مجرد أرقام، بحيث يمكن للساعة أن تقترح متى يجب بذل جهد أكبر ومتى يجب التخفيف من الجهد.
لا يزال الوقت مبكراً، ويعتمد الكثير من هذا على تسريبات، لذا قد تتغير الأمور. ولكن إذا ثبتت صحة ادعاءات البطارية، فقد تصبح ساعة Honor Watch 6 Plus خياراً مثيراً للاهتمام في فئة لا تزال فيها مدة تشغيل البطارية نقطة ضعف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ترشيحاتنا

ازمة اغنية انا واد خلاصة

لا خلاف مع هنيدي.. حقيقة مشكلة أغنية "أنا واد خلاصة"

اغتيال ترامب

فضيحة النبيذ.. حقيقة اغتيال ترامب

تسونامي السواحل الأمريكية

هزات تحت الأطلسي تثير القلق.. شبح تسونامي يهدد السواحل الأمريكية

بالصور

الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

عمرو يوسف يتصدر التريند بأول حلقتين من الفرنساوي

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فيديو

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

المزيد