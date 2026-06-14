6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بعد انتشال جثامين 6 أشخاص ونجاة واحد.

وتبين أن الضحايا من مركز الصف، وهم يحيى حلمي ٥٤ سنة، أحمد يحيى ١٥، مالك ٥ سنوات، محمد سعيد ٤٠ سنة، سعيد محمد سعيد ٧ سنين، محمود إسماعيل ٤٧ سنة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة بترعة المريوطية بإحدى قرى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن السيارة كانت تقل 7 أشخاص، وانقلبت في ترعة المريوطية بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو صير والعزيزية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج أحد مستقليها، وواصلت فرق الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث حتى عثرت على الـ 6 الآخرين متوفين بعد أن جرفتهم المياه عقب سقوط السيارة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اختلال توازن المركبة وانحرافها وسقوطها داخل الترعة.

ويأتي الحادث في موقع قريب من الواقعة المأساوية التي شهدتها المنطقة قبل أيام، عندما انقلبت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع أفراد أسرة كاملة، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل رجال المباحث جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.