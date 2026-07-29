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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب أزمة أشرف داري والزواج العرفي.. بن شرقي يغادر نيابة التجمع بعد سماع شهادته

بن شرقي
بن شرقي
رامي المهدي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قررت نيابة التجمع، صرف أشرف بن شرقي لاعب الأهلي من سراي النيابة بعد الاستماع إلى أقواله في واقعة اتهام أشرف داري بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي.

واستمعت نيابة التجمع، بالقاهرة الجديدة إلى شهادة أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في واقعة اتهام أشرف داري بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي.

بينما أمرت نيابة التجمع، بإخلاء سبيل أشرف داري لاعب النادي الأهلي في قضية استيلائه على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي.

وأصدر المغربي أشرف داري مدافع الأهلي المعار الي نادي كالمار السويدي بيانًا إعلاميًا، للرد على ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود شائعات حول “زواج” مزعوم من إحدى السيدات.

وأكد أشرف داري عبر حسابه علي"إنستجرام"أنه كلف أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، بالتحدث باسمه أمام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإجراء التصريحات الصحفية، وتمثيله قانونيًا أمام أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم في أي شأن يتعلق به.

وشدّد البيان على أن المحامي المذكور هو الممثل القانوني الوحيد المخول بالحديث باسم اللاعب أو اتخاذ أي إجراءات رسمية تتعلق به، في إطار الرد على ما يتم تداوله من أخبار أو شائعات.

ويأتي هذا البيان في محاولة لوضع حد للتكهنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وخاض المدافع المغربي أشرف داري تجربة احترافية في الدوري السويدي مع نادي كالمار على سبيل الإعارة، حيث اعتبرها محطة بارزة في مشواره الكروي، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة.

نيابة التجمع أشرف بن شرقي أشرف داري

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