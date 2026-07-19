أولى جلسات محاكمة سيدة و6 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمطرية.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، أولى جلسات محاكمة سيدة و6 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية في القضية رقم 6883 لسنة 2026 جنايات المطرية، المقيدة برقم 2479 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.