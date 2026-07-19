قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

خيّم الحزن على الوسط الفني، اليوم، بعد وفاة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز 42 عامًا، إثر صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنه شقيقه عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وقبل ساعات قليلة من وفاته، نشر أحمد جلال عبد القوي رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، اعتبرها كثيرون بمثابة كلمات وداع، إذ كتب: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال... المهم غيروا السيرة." وهو المنشور الذي أعاد متابعوه تداوله بعد إعلان وفاته، معتبرين أنه كان يشعر بدنو أجله.

وكان الفنان الراحل قد كشف خلال الفترة الماضية عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، في منشورات أثارت تعاطفًا واسعًا، قبل أن يرحل اليوم تاركًا حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه.

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث كتب: "وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين."

ومن المنتظر أن تعلن أسرة الفنان الراحل، خلال الساعات المقبلة، موعد تشييع الجثمان ومكان تلقي العزاء.